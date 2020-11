O “querido mês de Outubro” de Nuno Espírito Santo, treinador do mês na Liga inglesa

No final de Setembro, o Wolverhampton estava perto da zona de descida de divisão. Um mês depois, estava às portas da Europa. O mês de Outubro foi tremendo para o treinador português Nuno Espírito Santo, que, em quatro jogos, levou os “wolves” a escalarem posições semana após semana.

Com três triunfos e um empate, o técnico recebeu o prémio de treinador do mês de uma Liga inglesa ao rubro – o equilíbrio na tabela permitiu ao Wolverhampton chegar rapidamente à luta europeia, mas uma só derrota, já em Novembro, frente ao Leicester, fez a equipa cair para um aparentemente fraco nono lugar. Apesar desta posição, os “wolves” estão a apenas dois pontos dos lugares europeus e a apenas cinco do líder do campeonato, o Leicester.

Tudo isto fruto do já referido desempenho quase perfeito no mês de Outubro. Quase perfeito nos resultados, mas também na consistência: a equipa sofreu apenas um golo em quatro jogos (empate 1-1 frente ao Newcastle), conseguindo vencer três partidas mantendo a salvo a baliza de Rui Patrício.

O bom nível da equipa de Nuno Espírito Santo – que bateu José Mourinho (Tottenham), Ralph Hasenhuttl (Southampton), David Moyes (West Ham) e Dean Smith (Aston Villa) neste prémio – teve, como habitualmente, dedo português. Em quem orienta, mas também em quem joga.

Daniel Podence e Pedro Neto ajudaram com golos em duas das três vitórias, numa equipa que tem tido regularmente cinco jogadores nacionais no “onze”: Rui Patrício, Nélson Semedo, Pedro Neto e Daniel Podence costumam ter lugar cativo, ao passo que Rúben Neves e João Moutinho têm “rodado” entre si no meio-campo, ainda que com maior prevalência do jovem contratado ao FC Porto em 2017.

Espírito Santo satisfeito

Em reacção a esta distinção, Nuno Espírito Santo lembrou que o mês não foi perfeito, mas que trouxe boas exibições. “Todos os jogos de Outubro foram muito difíceis. Conseguimos recuperar do mau início de campeonato. Não foi um mês perfeito, devido ao empate com o Newcastle, mas foi um mês muito bom e com boas exibições da equipa”, afirmou o treinador, em declarações ao site oficial dos “wolves”.

Depois de um mês de Outubro muito positivo, Nuno Espírito Santo e a restante armada portuguesa do Wolverhampton poderão ter dificuldades no que os espera em Novembro e Dezembro, já que faltam oito jogos da Liga inglesa até ao final do ano, quase todos com contornos difíceis.

Cinco serão frente a candidatos ao título (Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham e Man. United) e dois frente a equipas com inícios de temporada muito acima do esperado (Southampton e Aston Villa). Dos oito jogos, apenas o desafio frente ao Burnley é, em tese, uma montanha mais suave para escalar.