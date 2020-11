Prisão preventiva para membro dos No Name Boys que atacou autocarro do Benfica

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa deteve nesta quinta-feira um membro da claque No Name Boys, de 27 anos, por suspeita de ataque ao autocarro do Benfica, em Junho.

Depois da prisão domiciliária decretada a outros membros da claque do clube “encarnado”, a PSP procedeu já nesta sexta-feira ao interrogatório a este novo suspeito, tendo sido aplicada a medida de coacção mais grave – prisão preventiva.

O ataque ao autocarro do Benfica, em Junho, aconteceu após o jogo frente ao Tondela – empate a zero na Luz –, tendo sido vários elementos detidos por arremesso de pedras, bem como a prática de danos e ameaças, através de inscrições nas paredes e portas de residências de alguns jogadores e elementos técnicos.

Alguns jogadores “encarnados” ficaram feridos, nomeadamente Zivkovic e Weigl, e o então treinador, Bruno Lage, viu serem escritas ameaças na porta da sua casa.

O empate frente ao Tondela surgiu, recorde-se, numa fase em que a equipa benfiquista tinha ganho apenas um dos nove jogos anteriores.