Iuri Leitão com terceira medalha nos Europeus de ciclismo de pista

Iuri Leitão conquistou nesta sexta-feira a medalha de bronze na prova de omnium dos Europeus de ciclismo de pista, o seu terceiro pódio em outras tantas participações em Plovdiv, Bulgária.

O êxito de Leitão, que já conquistou o ouro em scratch e a prata na eliminação, baseou-se na prova por pontos, na qual deu uma volta de avanço aos rivais, conquistando 20, e foi segundo no sprint final, somando mais seis.

Iuri Leitão terminou a geral da disciplina olímpica com 115 pontos, a somente um da prata do bielorrusso Yauheni Karaiol, enquanto o britânico Matthew Walls foi ouro com 128.

O português tinha sido sexto no scratch, segundo na corrida por tempo e 15.º na eliminação.

Na prova feminina, Maria Martins ficou a quatro pontos da medalha de bronze na mesma prova de omnium, terminando na quinta posição.

Na prova olímpica, para a qual já garantiu presença nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Maria Martins, bronze na eliminação, foi quarta no scratch, terceira na prova por tempo e sexta na eliminação.

No final da prova por pontos, a última do omnium, ‘Tata’ Martins ficou com 110 pontos, menos 25 do que a vencedora, a italiana Elisa Balsamo, quatro do que a russa Maria Novolodskaya e um do que a polaca Nikol Plosaj.

No sábado, Ivo Oliveira e Iuri Leitão disputam a perseguição individual, enquanto Maria Martins e Rui Oliveira estarão na corrida por pontos.