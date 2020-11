Deschamps preparado para jogo de “altíssimo nível”

Apesar das dúvidas em torno da utilização de Mbappé, do momento menos brilhante de Pogba e, sobretudo, das sequelas deixadas pela inesperada derrota com a Finlândia, em Paris - mesmo tratando-se de uma partida amigável -, o seleccionador francês, Didier Deschamps, surgiu com excelente disposição na conferência de imprensa de antevisão do jogo decisivo com Portugal, de amanhã, para a Liga das Nações.

Deschamps, que aterrou em Lisboa cerca do meio-dia, confirmou que só no sábado, no dia do jogo, terá certezas relativamente ao avançado do Paris Saint-Germain, que entretanto se limita a cumprir treino específico. O seleccionador dos campeões mundiais admitiu, por outro lado, o momento menos positivo que Paul Pogba parece atravessar, associando a forma do médio do Manchester United ao momento da própria equipa na Premier League, o que concorre para uma quebra anímica de certa forma agudizada pela derrota (0-2) da selecção gaulesa com os finlandeses.

“Pogba? Indispensável? Não está na melhor forma, e isso parece evidente. Aliás, já o sabíamos de antemão. Não está no seu melhor e a situação no clube também não é a mais positiva. Isso pode ter influência no plano mental”, assumiu, sem dar pistas relativamente às escolhas para o jogo com Portugal, num momento particularmente delicado.

“Irritado? Insatisfeito, sim. Depois de uma derrota não tenho o costume de sorrir. No entanto, como podem ver, estou tranquilo”, reagiu Deschamps, colocando o jogo de Portugal numa dimensão diferente. “Não se trata do mesmo adversário e é, aliás, outro contexto. Uma vitória será decisiva. Eu sei-o e os portugueses também”, declarou, elogiando a selecção lusa.

“Portugal fará tudo para vencer. Nós também, evidentemente. Será um jogo um pouco semelhante ao anterior. É preciso perceber que se trata de um embate entre duas das melhores selecções mundiais. Nenhuma equipa terá controlo total. De resto, ter mais posse de bola não é garantia de vitória. Portugal tem uma defesa eficaz e marca muitos golos. Amanhã, veremos o que nos espera, com a certeza de que será um jogo de alto nível. Portugal não é campeão da europa por nada, alem de ter conquistado a primeira edição da Liga das Nações. É uma selecção de altíssimo nível”.