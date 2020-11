De novo felizes, e sozinhos, juntos

Disponível para Amar / In the Mood for Love (2000) é o primeiro dos cinco filmes de Wong Kar Wai a ser exibido no ciclo do LEFFEST, no dia 13 — seguindo-se-lhe Chungking Express (1994), Anjos Caídos/Fallen Angels (1995), Felizes Juntos/Happy Together (1997) e 2046 (2004). Será depois também o primeiro destes títulos digitalmente restaurados a regressar ao circuito comercial, a 3 de Dezembro. A partir daí, de duas em duas semanas, o reencontro com o cineasta de Hong Kong vai sendo renovado.

