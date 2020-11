Os impactos da pandemia em discussão no Filo-Lisboa

Ao longo deste fim-de-semana (14 e 15 de Novembro), influentes pensadores ou investigadores de Portugal, França e Alemanha dialogarão on line sobre a questão Crise Pandémica: Quem Sou Eu Neste Novo Mundo?, no âmbito da primeira edição do ciclo Filo-Lisboa. As sessões vão ser transmitidas em live-streaming, com acesso gratuito e tradução simultânea em português, alemão, francês e língua gestual portuguesa.

A pandemia, a crise sanitária e a emergência de uma constelação de outras perturbações (sociais, laborais, políticas, económicas ou tecnológicas) estarão em evidência numa série de debates e reflexões que terá inicio, pelas 15h de sábado, com a apresentação do novo livro do sociólogo Boaventura Sousa Santos, O Futuro Começa Agora. Da Pandemia à Utopia. O ciclo, organizado pelo Goethe-Institut Portugal, pelo Institut Français du Portugal e pelo São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, tem curadoria da investigadora Soraya Nour Sckell.

Nomes como Rahel Jaeggi, Estelle Ferrarese, Robin Celikates, Hourya Bentouhami, Etienne Balibar, Frieder Otto Wolf, Diogo Sardinha, Gunter Gebauer, Julian Nida-Rümelin, António de Castro Caeiro ou Cristina Viano abordarão questões muito antigas que, agora, por causa da crise pandémica, poderão ter de ser reequacionadas: “Quem sou eu e o que quero ser?”, "Qual o meu lugar, na minha comunidade, na minha cidade, no meu país, no mundo, no universo?”, “Em que sociedade vivo e para onde é que esta caminha?” ou “Do quanto da minha liberdade posso abdicar, por respeito? Do quanto, daquilo de que usufruo, posso privar-me, por solidariedade? Quantos dos meus direitos podem ser restringidos, por segurança?”.

O Filo-Lisboa declina-se em oito diálogos. O programa completo pode ser encontrado em www.filo-lisboa.com.