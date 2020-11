Episódio especial de reunião dos actores de Friends acontecerá em 2021

Parece um episódio de comédia de enganos, mas agora é que é: a reunião dos actores de Friends, uma das sitcoms mais populares de sempre, deve ser filmada em Março de 2021 depois de anos de suspense e do imprevisto da pandemia.

Durante anos, a equipa da série da década de 1990 que o streaming devolveu ao grande público foi questionada sobre se voltaria para um episódio especial — e a resposta foi sempre negativa. No último ano, porém, o projecto passou a ser admitido como possível. E finalmente, em Fevereiro último, os seis amigos confirmaram que regressarão para uma reunião no novo serviço de streaming HBO Max (cujos conteúdos chegam a Portugal através da HBO Portugal). Porém, o novo coronavírus entrou na História e o projecto foi novamente adiado.

Na noite de quinta-feira, contudo, o actor Matthew Perry devolveu o projecto ao presente — ou melhor, ao futuro próximo. Através de uma mensagem na rede social Twitter, o intérprete de Chandler Bing informou que “a reunião de Friends está a ser reagendada para o início de Março”. À hora de publicação desta notícia, o post já soma mais de 11 milhões de “gostos” e cerca de 14 milhões de republicações.

Não sendo ainda conhecida a data de estreia do episódio especial, ela poderá acontecer perto de um ano após o inicialmente previsto: Abril ou Maio de 2021. Essa estreia deveria assinalar o lançamento da plataforma da HBO nos EUA e a aquisição dos direitos de exibição da valiosa série para o grupo WarnerMedia e a sua saída da Netflix, onde durante a última década ganhou nova vida e milhões de jovens espectadores. O episódio não foi ainda filmado por motivos de segurança sanitária, uma vez que se pretende que a rodagem seja presencial.

Este especial de reunião não será um episódio canónico de Friends mas sim um episódio não ficcional que contará não só com o elenco — Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer —, mas também com os criadores da série, David Crane e Marta Kauffman. Segundo a Hollywood Reporter, cada um dos intervenientes receberá entre 2,1 e 2,5 milhões de euros pela participação, escreveu a revista em Fevereiro.

Friends é um dos títulos televisivos mais valiosos do mundo, tendo sido o pomo de uma guerra de direitos de exibição — a HBO terá pagado cerca de 360 milhões de euros para transmissão exclusiva da série nos EUA nos próximos cinco anos. Um dos tesouros da comédia televisiva dos canais generalistas dos anos 1990/2000, tornou-se um fenómeno na televisão linear e no streaming; em Portugal, está actualmente disponível no cabo, no canal Fox Comedy, na HBO Portugal e na Netflix.