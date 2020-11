Dançar o universo de Saramago, num movimento entre a fragilidade e a brutalidade

O quadrado branco ilumina-se. A sala está escura, mas as oscilações da forma geométrica vão oferecendo vislumbres do entorno. No palco, o movimento dos corpos de António M Cabrita e São Castro, intérpretes e criadores de Sinais de Pausa, é reticente, envolvido tanto no compasso lento e doloroso da Gymnopédie nº1 de Satie como no ruído rangente do mundo.

Continuar a ler