Casa da Arquitectura com visitas gratuitas durante a próxima semana

A Casa da Arquitectura, em Matosinhos, assinala o seu terceiro aniversário com entradas gratuitas, de 17 a 22 de Novembro, transmissão online de diferentes iniciativas, e oferta de kits de actividades para crianças, disse esta sexta-feira à Lusa o director-executivo da instituição.

Tendo em conta o actual estado de emergência, a Casa da Arquitectura decidiu abrir as portas não apenas um fim-de-semana, como aconteceu nos anos anteriores, mas uma semana com horários alargados e diferenciados, para evitar a aglomeração de pessoas, disse Nuno Sampaio. Assim, de 17 a 20 de Novembro, este espaço poderá ser visitado até às 20h00 e, no fim-de-semana dos dias 21 e 22, até às 12h30, adiantou.

Além da vertente presencial, este aniversário terá a transmissão online de várias iniciativas para diferentes públicos, no Facebook e Youtube, acrescentou Nuno Sampaio. Uma delas será uma conversa, na próxima sexta-feira, dia 20, pelas 21h00, entre o arquitecto Eduardo Souto de Moura, o médico e investigador Manuel Sobrinho Simões e o banqueiro Artur Santos Silva, para debater o tema Da Existência.

Este encontro, integrado no programa paralelo da exposição Souto de Moura - Memória, Projectos, Obras, terá tradução simultânea em língua gestual portuguesa, referiu.

Em permanência nas redes sociais estará também um conjunto de pequenos filmes sobre algumas obras patentes na exposição, orientadas pelo co-curador Nuno Graça Moura.

Nuno Sampaio revelou que os mais novos também poderão participar, através da Internet, na oficina para crianças e famílias Arquistruturas. Para isso, basta passarem pelo espaço e levarem para casa um kit da oficina take-away Paredes Elásticas para crianças dos três aos 12 anos, totalmente gratuito, explicou.

“Isto permite que as pessoas estejam em casa a fazerem actividades em família, sendo uma forma de levar a arquitectura e a cultura aos cidadãos”, sublinhou o director da Casa.

Falando num programa reconfigurado e ajustado ao contexto actual da pandemia de covid-19, Nuno Sampaio salientou que esta é uma forma de pôr a cultura disponível para a sociedade como forma de aliviar a sua tensão. “A cultura é quem nos tem valido, também para ultrapassar esta fase, nomeadamente a visualização de filmes, visita de exposições ou leitura de livros”, frisou.

Apesar deste momento, a Casa da Arquitectura ampliou o número de visitantes, mesmo com o espaço fechado, graças ao serviço digital, avançou Nuno Sampaio.