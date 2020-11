Um pedaço da nossa biografia de espectadores: Wong Kar Wai

Entrevista

Um pedaço da nossa biografia de espectadores vai estar em replay com o regresso de cinco filmes de Wong Kar Wai. Do tempo em que ainda havia ajuntamentos em dias de estreia dos últimos filmes de “auteurs”. Mas a nostalgia talvez possa ser surpreendida pela forma como este passado se mostra próximo do nosso presente. Depois do LEFFEST, que começa esta sexta-feira, haverá de novo circuito comercial para os restauros digitais de Disponível para Amar, Chungking Express, Anjos Caídos, 2046 e Felizes Juntos.