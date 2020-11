Narcotraficante Franklim Lobo queixa-se de condições “deploráveis” da prisão ao Tribunal dos Direitos Humanos

Franklim Lobo, conhecido como o maior traficante português e que foi acusado por tráfico de estupefacientes agravado no âmbito da Operação Aquiles tem o início do seu julgamento marcado para esta quinta-feira, em Lisboa, mas enviou ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, no dia 6 de Novembro, “uma queixa sobre as condições deploráveis do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) e a tramitação anómala do processo pelo qual vai ser julgado”. O arguido está em prisão preventiva no âmbito deste processo.

