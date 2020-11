Medicamentos, jogos online e cigarros electrónicos estão a atrair cada vez mais jovens

Os cigarros electrónicos, o consumo de medicamentos sem prescrição médica e os jogos online estão a substituir-se aos tradicionais consumos de tabaco e álcool entre os jovens europeus. O novo relatório do European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), que é divulgado esta quinta-feira, e que se baseia nos inquéritos feitos a quase 100 mil alunos de 35 países europeus que completaram 16 anos em 2019, confirma as mudanças já anteriormente apontadas no comportamento adictivo dos jovens europeus.

