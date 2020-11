Covid-19 em Portugal: 5839 novos casos e 78 mortes. Doença matou dez pessoas abaixo dos 40 desde Março

Portugal registou na quarta-feira mais 78 mortes por covid-19 e 5839 novos casos de infecção, revela o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira. É o segundo dia com mais mortes desde o início da pandemia (apenas atrás dos 82 óbitos notificados na quarta-feira), o número de vítimas mortais sobe assim para 3181 (aumento de 2,5%). O total de infectados ascende a 198.011 desde o início da pandemia.

O boletim desta quinta-feira reporta a morte de mais um homem na faixa etária dos 30 aos 39 anos, a décima vítima abaixo dos 40 anos desde o início da pandemia, em Março: há registo de uma criança com menos de nove anos (uma bebé de quatro meses, em Agosto); dois homens e uma mulher com idades entre os 20 e os 29 anos; e três homens e três mulheres entre os 30 e os 39 anos.

Recuperaram, até às 0h desta quinta-feira, mais 3336 pessoas recuperadas, aumentando o total de recuperações para 113.689. Excluindo estes casos e os óbitos, há 81.141 casos activos em Portugal, mais 2425 do que no dia anterior.

Há 2794 pessoas internadas (mais nove do que no dia anterior), das quais 383 estão nos cuidados intensivos (menos oito, a segunda diminuição em três dias).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A maior parte das infecções foram identificadas na região Norte (3567, cerca de 61%), com Lisboa e Vale do Tejo a contabilizar 1345 dos novos casos. As duas regiões acumulam 84% dos novos casos notificados no boletim desta quinta-feira. A região Centro registou pelo segundo dia consecutivo um novo máximo diário de infecções, com mais 749.