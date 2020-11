PS propõe linha telefónica de emergência social

É o 144, o número da linha telefónica que a líder parlamentar do PS quer reactivar para situações de emergência social para ajudar a dar resposta as pessoas em situação vulnerável devido à pandemia de covid-19.

Chama-se Linha Nacional de Emergência Social, foi criada em 2001, pelo segundo Governo de António Guterres, mas nunca saiu do papel. Ana Catarina Mendonça Mendes, líder parlamentar do PS, decidiu agora recuperar a ideia e apresentá-la como proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2021.

A activação deste serviço e a contratação de assistentes técnicos ou técnicos superiores deverá orçar em 400 mil euros em 2021, verba que a líder parlamentar do PS propõe que seja transferida do orçamento da segurança social para o Instituto da Segurança Social, que tutelará o serviço do número telefónico 144, da Linha Nacional de Emergência Social.

O objectivo de Ana Catarina Mendes é recuperar uma ideia que nunca foi em frente, devido à queda do segundo Governo de António Guterres, pela demissão do primeiro-ministro após as eleições autárquicas de Dezembro de 2001. E adaptá-la como uma resposta social para fazer face à crise provocada pela pandemia de covid-19.

A linha telefónica 144 funcionará de modo semelhante à linha 112, destinada a emergência médica ou de segurança. Ou seja, será um serviço que funcionará todos os dias da semana e 24 horas por dia para responder a pessoas em situação vulnerável, desempregados ou com perda de rendimentos devido à crise provocada pela pandemia de covid-19.

Funcionará como uma linha telefónica para a qual podem ligar as pessoas carenciadas e necessitadas de apoios, mas que não sabem como consegui-los. A Linha Nacional de Emergência Social não prestará apoio directo, mas ajudará a encontrar as respostas a cada caso específico e encaminhará os cidadãos para os respectivos serviços já em funcionamento e que estão a procurar dar resposta à crise social provocada pela pandemia.

Por exemplo, um idoso sozinho em casa que necessita de acompanhamento pode saber como encontrar apoio através desta linha 144, bem como um desempregado que precisa de saber a que subsídios e apoios pode ter direito ou como conseguir alimentos para si e para a sua família.