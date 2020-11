Deixem-se de coisas: o PS apoia Marcelo

No sábado, o PS reuniu para discutir as presidenciais e decidiu-se pela liberdade de voto. Se é verdade que alguns dirigentes nacionais manifestaram apoio a Marcelo e outros a Ana Gomes, é um exercício interessante olhar para a deliberação que foi aprovada nessa reunião da Comissão Nacional: há 10 linhas a defender Marcelo e três palavras a elogiar Ana Gomes: “distinta militante socialista”.

Não tendo podido declarar expressamente o seu apoio ao Presidente, o órgão máximo do PS entre congressos – a Comissão Nacional – faz “uma avaliação positiva” do mandato de Marcelo. Até aqui nada de novo. Também Ana Gomes faz essa tal avaliação positiva. Mas o PS, que “valoriza o entendimento que [Marcelo] tem praticado da função presidencial, a proximidade com os portugueses, a solidariedade institucional com os demais órgãos de soberania, a acção na Europa e no mundo em prol dos interesses de Portugal” vai mais longe e afirma que a cooperação de Marcelo foi essencial na recuperação da crise financeira e no combate ao covid. Vamos lá a ler o parágrafo. É grande mas é educativo: “A correcta cooperação institucional entre o Presidente da República e o Governo, é devido reconhecê-lo, foi um importante contributo para que Portugal superasse a crise e retomasse o caminho do crescimento e da convergência com a União Europeia, reforçasse a sua credibilidade internacional como continua a ser para enfrentarmos colectivamente a emergência sanitária, económica e social da pandemia covid-19 e assim continuará necessariamente a ser no esforço de recuperação do país”. Quem acaba de ler este parágrafo quase acredita naquela frase que Marcelo disse à RTP, a de que ele é o “máximo responsável” por tudo o que de bom e de mau o Governo PS fez.

A candidatura de Ana Gomes pode ter impedido Costa de declarar formalmente o apoio do PS a Marcelo Rebelo de Sousa mas não o impediu de convencer os seus “comissários” políticos a aprovarem esta deliberação. Para que conste: o PS considera o Presidente da República essencial para enfrentar “a emergência sanitária”. Se isto não é uma declaração de apoio então não se sabe o que é uma declaração de apoio.

A campanha presidencial vai ser muito difícil de realizar para todos os candidatos que não forem, à presente data, chefes de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente em funções com enorme popularidade, partia de uma vantagem natural. Com o aconchego socialista, a coisa fica mais simpática.