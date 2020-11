PSD e Chega: o muro quando cai é para os dois lados

A política é uma escolha entre males menores. Sempre foi. Tenho 47 anos e nunca votei num partido, ou num político, em relação ao qual tivesse uma adesão incondicional. Nunca. Há sempre aspectos no programa eleitoral com os quais não concordo. Há sempre aspectos no carácter de determinado político que não aprecio. Há sempre um grupo de amigos à sua volta que não se recomenda.

