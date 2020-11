A equivalência dos extremos

Em recente artigo de João Miguel Tavares fiquei melhor informado da promiscuidade de pensamento e opinião que já reina e ameaça abranger tudo, desde logo, com equivalências obtusas que não resistiriam à mínima análise, caso esta fosse uma constante (porque não obrigatória e de moto próprio?) nos artigos de opinião de jornalistas.

Essas equivalências, como se nota no artigo em questão, pondo a esquerda portuguesa com assento parlamentar num extremo e a barbárica direita no outro (nem sequer me esforço para a designar de extrema-direita, porque nem a isso consegue subir), fazendo uma geometria linear entre elas, equivalendo-as porque, diz-se, inventou-se, adaptou-se facilmente a intelectos simplórios e ignorantes servindo-lhes como periscópios de observação de uma realidade que pretendem para se apoiarem, mas que não existe, é desconhecer que os extremos na realidade se afastam, por isso são extremos, algo de muito estranho e não natural nem normal de suceder é que os poderá aproximar, mas, então, já não são extremos nem o eram quando começaram a aproximar-se.

Considerar como exemplos para a sua conclusão no artigo escrito que, o PCP apoia o regime da RP da Coreia (o que não é nem nunca foi verdade, a posição do PCP é a de não estar de acordo com a política agressiva do Ocidente, leia-se EUA, na península coreana, e uma coisa não significa a outra nem é o seu corolário), em mais uma leviana equivalência, desta vez, aritmética, será de igual sentido e natureza que as vandálicas proposições do Chega, como, por exemplo, a aplicação da castração química e outras diatribes xenófobas inqualificáveis, assim como, adjectivar posições e atitudes do BE como se pudessem ser comparadas com esse medieval sortido que nos chega do Chega, não é sério, não é honesto e tem, agora, sim!, um resultado linear de relativizar inviamente, suavizando comportamentos políticos que não têm mais cabimento no mundo actual, apesar da força que Trump fez durante 4 anos.

Fausto Ribeiro, Istambul

PSD e Chega

Se o PS tem toda a legitimidade para se aliar com o PCP e com o BE, virtuosos modelos na defesa da liberdade e dos direitos humanos (veja-se o que se passa com a Venezuela), porque não havia o PSD de ter legitimidade para se aliar com o Chega? ("PSD e Chega: diz-me com quem andas...” PÚBLICO de 10.11.2020). A meu ver, qualquer partido com representação na Assembleia da República tem toda a legitimidade para se coligar ou aliar com qualquer outro partido nela representado. É uma questão de elementar respeito pelo eleitorado português.

Ronald Silley, West Vancouver

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mau Tempo no Canal

Se o saudoso Vitorino Nemésio fosse vivo, talvez reescrevesse o seu romance Mau Tempo no Canal, para lhe acrescentar mais um cavado anticiclone, que ora se instalou no seu Açores. É que uma anfíbia “geringonça”, tipo instável catamarã, se enredou em águas revoltas, numa verdadeira golpada de extremada direita, em que alguns lobos-do-mar já assim dizem: “Chega de mais, porque as ilhas nunca tiveram chacais”.

José Amaral, Vila Nova de Gaia​