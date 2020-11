A semana passada, foram conhecidos os resultados de mais um Concurso de Projetos IC&DT em todos os domínios científicos. Os resultados gerais não podiam ser mais desanimadores. 5% de aprovação é ainda pior do que o anterior, que se situou nos 8%. Está na hora de assumir que a Ciência precisa de financiamento a sério e que não é num modelo que entrega migalhas de concurso em concurso que vai criar robustez e dignidade ao setor e ao trabalho dos seus profissionais.

“As candidaturas decorreram de 30 de janeiro a 30 de abril deste ano. Foram submetidas 5847 candidaturas ao concurso e um total de 3317 candidaturas foram consideradas elegíveis, em conformidade com os termos do aviso de abertura de concurso. A taxa de sucesso do concurso foi, assim, de 9,4% das candidaturas elegíveis” é o resumo que pode ser consultado no site da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (F.C.T. IP). Será que estas percentagens correspondem à realidade?

A manobra de marketing da FCT é a alegada taxa de sucesso de 9,4%. Para a FCT chegar a este número, teve de assumir que uma grande parte das candidaturas não foi considerada elegível. Para sustentar este facto, informam que aquelas que obtiveram uma nota inferior a 7 valores (numa escala de 0 a 9) ficam de fora. Ou seja, a FCT teve de as avaliar para, de seguida, retirá-las do universo total de candidaturas. Fê-lo de forma a garantir que a escolha dessa linha vermelha – os tais 7 pontos – não envergonhasse uma taxa de aprovação miserável. Assim, dos reais 5,3% de aprovação, passamos para os anunciados 9,4%.

Quando a malha é curta a este ponto (95% de exclusão), não há transparência nem equidade que sobreviva. Não é aplicando a política do funil que se garante o famigerado mérito e qualidade de excelência

O truque contabilístico não apresenta qualquer fundamento teórico nem científico. Estamos perante uma mera instrumentalização dos números. Escolhe-se uma variável de acordo com a percentagem pretendida. Se a linha vermelha tivesse sido fixada, por exemplo, nos 8%, teríamos ainda mais projetos “não elegíveis”, porém com uma taxa de aprovação muito mais alta. A verdade dos factos é apenas uma: há hoje uma massa crítica sustentada e com trabalho realizado na área da Investigação em Portugal que não conhece reconhecimento neste modelo de financiamento. 95% dos projetos ficaram sem financiamento, apesar de uma boa parte deles avaliados como notas perto do patamar máximo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os investigadores preparam esta candidatura (mais uma) no meio da pandemia e, especificamente, no período de confinamento a que estivemos todos sujeitos no início deste ano. Se as inúmeras candidaturas e avaliações a que esta classe profissional está constantemente sujeita já representam um fardo e uma ocupação de tempo absurdo, esta call foi particularmente difícil. São prova disso a dificuldade na obtenção da documentação necessária com os serviços em teletrabalho e a adaptação dos investigadores ao novo tempo, investidos em reajustar o seu trabalho aos novos desafios da covid-19.

Quando a malha é curta a este ponto (95% de exclusão), não há transparência nem equidade que sobreviva. Há áreas científicas sem qualquer tipo de projetos financiados neste concurso e outras tantas subáreas, anteriormente financiadas e avaliadas com notas de excelência e, hoje, excluídas. Não é aplicando a política do funil que se garante o famigerado mérito e qualidade de excelência. Com isto, só se promove a emigração forçada e a fuga de investigadores para outras áreas profissionais. Já imaginamos a resposta do ministro Manuel Heitor: “Candidatem-se ao próximo”, dirá. Não são precisos uns binóculos para ver o significado destes resultados e desta estratégia. Até espreitando pelo buraco do funil se avista a asneira.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico