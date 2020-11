Diana, no nova temporada de The Crown, pode ser uma dor de cabeça para William e Harry

O conto de fadas da princesa Diana que acabou por azedar entra agora na série de televisão britânica The Crown, na sua última temporada, abrindo a porta para mais dores de cabeça aos seus filhos, os príncipes William e Harry, segundo e sexto, respectivamente, na linha de sucessão ao trono britânico, considera Penny Junor, biógrafa da família real.

Com foco na década de 1980, a nova temporada lançada na Netflix no domingo, gira em torno do casamento de Diana com o herdeiro do trono, o príncipe Carlos, bem como a luta da princesa com a bulimia e os escândalos amorosos.

Não é a primeira vez que a vida de Diana é dramatizada, desde a sua morte aos 36 anos num acidente de carro, em Paris, em 1997. Mas a constante revisitação da sua história aumenta a pressão para William e Harry, quer os príncipes assistam ou não aos filmes e às séries, consideram os especialistas em realeza.

“Depois da morte de Diana, os príncipes imploraram às pessoas que deixassem a sua mãe descansar em paz”, recorda Penny Junor, referindo que “tem sido incrivelmente difícil para eles”. “Talvez os príncipes fechem as janelas, não assistam, ou tapem os ouvidos a tudo isto, não sei. Mas eu realmente sinto muito por eles”, acrescenta.

À Reuters, representantes de William e Harry recusaram-se a comentar a nova temporada de The Crown. A morte teve “um efeito muito sério não só na minha vida pessoal, mas também no meu trabalho”, declarou Harry, em 2017. O príncipe tinha 12 anos quando a mãe morreu.

A vida de Diana, que a própria foi revelando não só em entrevistas mas também numa biografia assinada por Andrew Morton, em 1992, intitulada Diana: Her True Story, tem ingredientes de romance, tragédia, amantes e realeza que a tornam demasiado interessante para ser revisitada várias vezes.

Emma Corrin, 24 anos, ainda não tinha dois anos quando a princesa morreu, a actriz que interpreta a jovem Diana nesta quarta temporada de The Crown reconhece que é assustador assumir uma figura tão amada pelo povo. Nick Bullen, director da True Royalty TV, acrescenta que para muitos jovens Diana já “é uma personagem da história” mas, admite, que poderá ser estranho para os príncipes. “Eu não gostaria de ver o casamento dos meus pais na televisão”, exemplifica.

Por mais que goste da série da Netflix, Junor tem reservas sobre a mistura entre eventos reais e a ficção. “Acho que é um drama brilhante, mas é um drama, e o meu maior medo sempre foi que as pessoas vissem a série como reflectindo factos reais e que, no futuro, possa ser vista como um registo histórico desses anos, que não é”, salvaguarda.

Bullen aponta que programas como The Crown contribuiram para o aumento do interesse pela família real britânica. Uma curiosidade que vai crescer com esta temporada, uma vez que a história de Diana ainda está muito presente, conclui.