Este fim-de-semana há Festival do Cogumelo no Fundão, mas apenas online

Há já alguns anos que a aldeia do Alcaide, no concelho do Fundão, se mobiliza, nesta altura do ano, para uma festa centrada num dos seus produtos de eleição: o cogumelo. Este ano, a tradição volta a cumprir-se, mas adaptada ao contexto ditado pela pandemia de covid-19. O Míscaros - Festival do Cogumelo acontece este fim-de-semana, de sexta a domingo, com transmissão através da Internet. A partir do conforto e protecção da sua casa, pode assistir a passeios micológicos, live cookings, workshops e muita animação.

Este evento é organizado pela Liga dos Amigos do Alcaide, município do Fundão e Junta de Freguesia do Alcaide, integrando o plano de animação da Rede de Aldeias de Montanha.

Basta aceder às páginas do evento (Facebook, Instagram e Youtube) a partir das 17h30 de sexta-feira. Para esse primeiro dia, estão programados dois momentos musicais (18h30 e 20h30) e um live cooking pelo chef Duarte Batista (19h30). No sábado, o programa contempla, entre outros, um passeio micológico com prelectores (15h), um workshop (18h) e uma demonstração a cargo do chef Joe Best (19h). No domingo, há passeio e identificação de cogumelos (10h30), workshop (14h30), live cooking com Amanita Bunker (17h) e vários momentos de animação musical.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também as tradicionais tascas foram adaptadas às circunstâncias do momento. Só funcionarão em regime de entregas ao domicílio, mas apenas para as zonas de Alcaide, Fundão, Alpedrinha, Donas, Fatela, Valverde, Aldeia de Joanes, Aldeia Nova do Cabo e Alcongosta. Aqueles que possam sentir-se tentados a arriscar e a tentar aceder a estes pontos de confecção de iguarias à base de cogumelos, ficam, desde já, com o aviso: as tascas “irão estar fechadas para o bem de todos”; só estarão a trabalhar em regime de entrega.

A organização apela ao público para que não se desloque à aldeia. “Este ano é a aldeia de Alcaide a levar o festival até sua casa”, sublinham os promotores do evento que pretende homenagear o património fúngico - que conta com mais de 300 espécies em Portugal, entre as quais os míscaros que nascem nas encostas da serra da Gardunha.