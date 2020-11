Selecção sub-21 bate Bielorrússia rumo ao Europeu

A selecção sub-21 de Portugal venceu (3-0), esta quinta-feira, no Portimão Estádio, no Algarve, a Bielorrússia, em partida do Grupo 7 de qualificação para a fase final do Campeonato da Europa da categoria, agendado para 2021, a disputar na Eslovénia e na Hungria, ficando a uma vitória do apuramento.

Portugal passa a somar 21 pontos em oito partidas, tendo encurtado para três a diferença para a selecção dos Países Baixos, líder isolada do grupo (24 pontos), que a equipa orientada por Rui Jorge defrontará no dia 18 de Novembro, depois compromisso decisivo para o apuramento, no próximo domingo, com Chipre, sempre em solo nacional.

Portugal impôs-se ao quarto classificado do grupo - num jogo que estava inicialmente agendado para Setembro, mas que foi adiado na sequência de três casos positivos de covid-19 na equipa do Leste europeu -, que se apresentou desfalcado, com apenas cinco futebolistas no banco de suplentes.

A Bielorrússia viu Portugal chegar à vantagem logo aos três minutos, num autogolo de Dimitri Prischepa​, averbando o segundo na sequência de uma grande penalidade (23') a punir mão na área. Fábio Vieira converteu o penálti, resolvendo ainda a meio da primeira parte um jogo que a selecção lusa teve sempre sob controlo e que poderia ter sentenciado em diversas ocasiões, sem precisar de esperar pelo minuto 90.

Com duas bolas devolvidas pelos postes da baliza de Pavlyuchenko, Portugal foi adiando o terceiro e final golo do encontro, novamente obtido de penálti, com o “estreante” Gonçalo Ramos a não desperdiçar a ocasião para selar uma vitória que deixa a selecção nacional às portas da fase final do Europeu e em posição de discutir o primeiro lugar no grupo.