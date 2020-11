Macedónia do Norte vai estrear-se em Europeus

A Macedónia do Norte, que declarou a independência da Jugoslávia em 1991, qualificou-se nesta quinta-feira pela primeira vez para a fase final de um Europeu, ao bater a Geórgia por 1-0, em Tbilissi, na final do play-off.

Um golo do veterano Goran Pandev, jogador de 37 anos que alinha nos italianos do Génova, aos 56 minutos, carimbou o histórico apuramento dos macedónios, que vão integrar o Grupo C, juntamente com Países Baixos, Ucrânia e Áustria.

???? North Macedonia ?????????????? for a major tournament for the first time in their history! ??????#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 12, 2020

Aos 56 minutos, o actual do jogador do Génova (que conta também no currículo com passagens por Lazio, Inter de Milão, Nápoles ou Galatasaray) marcou aquele que é, até agora, o mais importante golo da história do país. Depois de um passe de Ilija Nestorovski, o jogador de 37 anos surgiu sozinho na “cara” de Giorgi Loria e desviou a bola do guarda-redes com um toque subtil de pé esquerdo.

O mais internacional e melhor marcador da história dos macedónios fez, assim, valer os “galões” de grande figura do futebol da Macedónia do Norte, que, no Euro 2020, vai integrar o Grupo C. Os macedónios estreiam-se a 13 de Junho, face aos austríacos, em Bucareste, defrontando depois a Ucrânia, no dia 17, de novo na capital romena, para fecharem, esta fase a 21, frente aos Países Baixos, na Johan Cruyff Arena, em Amesterdão.

A formação comandada por Igor Angelovski chegou à final do play-off, depois de, nas meias-finais, ter superado o Kosovo, com um triunfo caseiro por 2-1 - isto após o terceiro lugar do Grupo G, atrás de Polónia e Áustria.

O Euro 2020, que se realiza em 12 cidades de 12 países, estava originalmente marcado para o período entre 12 de Junho e 12 de Julho, mas foi adiado para 2021, concretamente para a janela entre 11 de Junho e 11 de Julho, devido à pandemia da covid-19.