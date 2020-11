Hungria vence Islândia e marca encontro com Portugal

A Hungria venceu esta quinta-feira na Islândia, por 1-2, e qualificou-se para a fase final do Europeu de 2020 - adiado para 2021 -, em que integrará o Grupo F, juntamente com Portugal, Alemanha e França.

No encontro da final do play-off, depois do golo inaugural de Gylfi Sigurdsson (11'), dois golos tardios de Loic Négo (88') e Dominik Szoboszlai (90+2') ditaram o triunfo magiar, levando a Hungria a repetir as presenças de 1964, 1972 e 2016.

Na última edição, conquistada por Portugal, a Hungria também fez parte do grupo da formação lusa, tendo obtido um empate a três golos com os comandados de Fernando Santos, na terceira e última ronda, com as duas selecções a qualificarem-se para os oitavos-de-final.

Os campeões europeus estreiam-se, no Euro 2020, precisamente frente à Hungria, num embate marcado para 15 de Junho de 2021, em Budapeste. Portugal defrontará a Alemanha (19), em Munique, e a França (23), novamente em Budapeste.

O Europeu de 2020, que se realiza em 12 cidades de 12 países, foi adiado devido à pandemia de covid-19 para o próximo ano, entre 11 de Junho e 11 de Julho.