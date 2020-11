Excerto de Um Povo Traído, do historiador Paul Preston sobre a Espanha moderna

Há muitas abordagens possíveis à rica e trágica história de Espanha. Este livro abrange o período entre a restauração da monarquia Borbón, em 1874, com Alfonso XII, e os primeiros dias do reinado do seu trineto, Felipe VI, em 2014. Pretende oferecer uma história abrangente e fidedigna de Espanha com grande destaque para a forma como o progresso do país tem sido prejudicado pela corrupção e incompetência política. Mostra como essas duas características têm resultado em perturbações da coesão social que são muitas vezes enfrentadas e agravadas com o recurso à violência por parte das autoridades. Estes três temas surgem repetidamente nas tensões entre Madrid e a Catalunha. Durante todo o período da Restauração e, de forma mais espetacular, durante a ditadura de Primo de Rivera, a corrupção institucional e a alarmante incompetência política constituíram a norma. A indignação popular com esse estado de coisas abriu caminho à primeira democracia no país, a Segunda República.

