Recolher obrigatório: sem apoio estatal, “até Dezembro fecham 40 ou 50%” dos cinemas

Se a exibição de cinema em Portugal já estava a atravessar um mau momento, o caso tornou-se ainda mais grave com as medidas de recolher obrigatório agora em vigor nos 121 concelhos considerados de alto risco. Sem apoio estatal, “até Dezembro fecham 40 ou 50% das salas”, avisa Paulo Santos, da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP). Desde o anúncio das novas regras que limitam a circulação a partir das 23h e, ao fim-de-semana, a partir das 13h, dezenas de salas já encurtaram horários. Há mesmo cinemas que não abrirão no sábado e no domingo; outros vão ter uma única sessão, matinal.

