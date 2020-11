Bruno Nogueira e o “Como é que o bicho mexe” voltam na sexta-feira

A 16 de Maio, Lisboa festejou um Natal antecipado. Foi o pico de uma onda de popularidade em torno do Instagram de Bruno Nogueira, que juntou mais de 175 mil portugueses para a última noite do “Como É Que O Bicho Mexe”. Durante dois meses do primeiro confinamento, o artista fez directos na rede social, tentando entreter os portugueses com conversas com vários artistas e até Cristiano Ronaldo apareceu no último episódio.

Agora, com novas medidas de confinamento e um recolher obrigatório previsto para os próximos dois fins-de-semana, Bruno Nogueira vai trazer o bicho de volta.

Através do Instagram, Nogueira anunciou que vai voltar aos directos do “Como É Que O Bicho Mexe” na sexta-feira, às 23h.

Contactado pelo PÚBLICO, o humorista não confirmou se o programa volta no formato original, através de directos no Instagram, ou através da SIC. O humorista assinou um contrato com a televisão para produção de conteúdos para a plataforma de streaming, a OPTO, que será lançada a 27 de Novembro. Também a produtora não adiantou os moldes em que se realizará o regresso de “Como É Que O Bicho Mexe” .

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Outubro, Bruno Nogueira partilhou as primeiras imagens do documentário sobre o “Como É Que O Bicho Mexe”, que será transmitido através da OPTO, mas resta saber se estará disponível com o lançamento da plataforma.

O impacto dos directos de Bruno Nogueira foi tal que o programa está a ser alvo de um estudo por especialistas de redes sociais. O comediante motivou pessoas a montar iluminação de Natal e o apelo foi bem ouvido: várias pessoas pelo país fora - e não só por Lisboa, por onde Nogueira e Nuno Markl viajaram de carro - montaram árvores de Natal para mostrar ao artista. Houve cartazes montados pela capital com frases do comediante, um concerto no Coliseu de Lisboa e, no 25 de Abril, o artista Vhils esculpiu um mural com o rosto de Zeca Afonso.