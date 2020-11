O amor é (mais ou menos) ciência em Soulmates

E se realmente tivéssemos uma alma gémea? Mais: e se com um simples teste científico conseguíssemos descobrir quem é o yin do nosso yang? São estas as questões que os argumentistas William Bridges e Brett Goldstein lançam em Soulmates, série futurista de antologia do AMC na qual diferentes personagens em diferentes tipos de relacionamentos correm em círculos numa avenida onde a televisão já foi muito feliz — a do “amor verdadeiro”.

