Dançar as pausas de Saramago em "Sinais de Pausa"

Com estreia marcada para esta sexta-feira, no Teatro Viriato, e com nova sessão para sábado — até à hora de fecho desta edição, Viseu ainda não está abrangido no conjunto de municípios com restrições face à pandemia de covid-19 —​, Sinais de Pausa é uma peça que atravessa o complexo e diverso território literário de José Saramago. O trabalho dos coreógrafos e bailarinos António M Cabrita e São Castro, a dupla que dirige a Companhia Paulo Ribeiro, serve também de primeiro ponto de uma programação do New Age New Time (NANT), a mostra de dança do teatro de Viseu, que este ano se estende até 28 de Novembro.