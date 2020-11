Cláudia Varejão descreve Amor Fati como um filme sobre os afectos, sobre a intimidade de pessoas para as quais tradicionalmente o cinema não olha. Duplo programa que se resume numa única frase: registar o que não se vê. O que não se vê porque não é visível — os afectos, as emoções, algo impossível de capturar numa imagem em movimento; o que não se vê porque raramente é mostrado — a câmara costuma estar preocupada com aquilo que é visível (pessoas, gestos, locais) e por isso ignora o resto. Razão pela qual, numa primeira abordagem, o sucessor de Ama-san nos parece um filme pouco linear, “descosido”, uma sequência de observações, de registos do quotidiano que se sucedem sem aparente ligação.

