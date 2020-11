O Homem em Catarse faz nova viagem, desta vez sem sair de um quarto de hotel

Chama-se Hotel Saturnyo o novo single e videoclipe do álbum sem palavras | cem palavras, o mais recente disco assinado por Homem em Catarse, projecto a solo do guitarrista e compositor Afonso Dorido. Nascido em Barcelos, em 1982, Afonso faz parte da banda Indignu, formada naquela cidade em 2004 e neste seu projecto a solo já lançou cinco discos: Homem em Catarse (um EP, 2013), Guarda-Rios (2015), Viagem Interior, com dezassete temas baptizados com nomes de terras do interior português (2017), Homem em Catarse - ao vivo na Porta 253 (2018) e sem palavras | cem palavras (2020), este com chancela da Fundação GDA.

Hotel Saturnyo, segundo videoclipe do disco (o primeiro foi Yo la tengo, lançado em Janeiro), é apresentado como “uma viagem sem sair de um quarto de hotel, profícua em devaneios, circular, constante, acelerada e intensa; porque a nossa mente não encerra em nós as maiores viagens. Imagina-se a sensualidade dos olhos, as estrelas, os voos rasantes, as alucinações, num retiro de partilha onde as mentes se tornam movediças. Para lá do poder do olhar do reflexo dos pensamentos, visões psicotrópicas mostram-nos que a partilha e a imaginação nunca terão barreiras. Hotel Saturnyo não é amar e partir. A partilha dos amantes aqui é viajar, ou não fosse o amor ‘uma casa viajante com raízes’, como diz o poema.”

Com realização de Miguel Ferreira, o vídeo conta com a participação da actriz Andreia Ruivo. A produção é assinada por Miguel F | Rampa Porto.