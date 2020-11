Furtos no Aeroporto de Lisboa. Cacifos escondiam garrafeira com mais de 60 garrafas

A investigação que levou o Ministério Público (MP) a acusar 23 funcionários da empresa Groundforce, que até 2016 trabalhavam no aeroporto Humberto Delgado, por furto qualificado e receptação de bens, levou à descoberta de vários bens escondidos nos cacifos que não estavam atribuídos. O julgamento começou no final de Outubro, no Campus da Justiça, em Lisboa.

Continuar a ler