Caçadores pedem livre circulação ao fim-de-semana

A Federação Nacional das Zonas de Caça Associativas (Fencaça) pede ao Governo que permita aos caçadores livre circulação ao fim-de-semana alertando que, se tal for permitido, “são menos uns quantos que ficam nas zonas urbanas, que vão aos espaços comercias e outros locais mais susceptíveis de contágio”.

Os caçadores querem poder deslocar-se nos 121 concelhos até agora considerados de maior risco ao fim-de-semana a partir das 13h, altura em que começa o chamado recolher obrigatório, prolongando-se até às 5h.

“Os caçadores não caçam nas zonas urbanas, caçam nas zonas rurais e aí não há risco de contágio. Por todas estas razões não vimos necessidade destas restrições. Apelamos ao bom senso”, afirmou ao PÚBLICO Jacinto Amaro, presidente da Fencaça, a maior associação de caçadores portugueses.

No âmbito do quarto estado de emergência declarado pelo Presidente da República, e que vigorará até 23 de Novembro, o Governo decretou recolher obrigatório em 121 concelhos — que serão actualizados de quinze em quinze dias — todos os dias úteis das 23h às 5h e aos fins-de-semana das 13h às 5h. As medidas deste novo estado de emergência foram acordadas, no último sábado, em Conselho de Ministros, e apresentadas pelo primeiro-ministro ao início da madrugada.

Há excepções às restrições à liberdade de circulação — vai continuar a ser possível sair para “deslocações a trabalho, regresso ao domicílio, situações de emergência, passeio higiénico na proximidade da habitação ou o passeio de animais de estimação, entre outras — mas não está previsto que os caçadores possam circular nos horários em que vigora o recolher obrigatório.