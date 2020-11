Bloco quer médicos em exclusividade a receberem mais 40%

O Bloco de Esquerda propôs a criação de um regime de exclusividade para os médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que aumenta o salário em 40% e reduz o horário semanal de trabalho a partir dos 55 anos. A proposta, que consta do pacote de alterações ao Orçamento do Estado para 2021, admite que o novo regime seja introduzido de forma progressiva, mas dá ao Governo um prazo de seis meses para fechar as negociações sobre este dossier com os sindicatos do sector.

