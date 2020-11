Há uma casa minúscula (mas com “um espaço grande”) num terreno alentejano

É uma casa com 13 metros quadrados num terreno alentejano — o mesmo que já alberga uma Casa na Árvore, esta com 15 metros quadrados, e também desenhada pelo arquitecto Gonçalo Marrote, do atelier Madeiguincho, sediado em Cascais. Tem sala, casa de banho e uma mezzanine, e só não tem cozinha porque a proprietária não quis: é que dentro desta casa minúscula, pode caber tudo o que encontramos numa casa "normal".

A ideia foi "conseguir, de um espaço pequeno, criar um espaço grande", refere o arquitecto ao P3. Para isso, jogou com a altura da casa, e deu-lhe "duplo pé direito", criando a sensação de amplitude. A lateral envidraçada e com vista para a natureza dá-lhe ainda mais espaço. Actualmente, nesta casa reside a proprietária, mas deverá ser transformada num espaço de turismo rural.

"Tudo tem que ser pensado quase ao milímetro" numa casa desta dimensão. Esta foi criada olhando para "uma maquete quase à escala real". É, confessa Gonçalo Marrote, "mais complicado do que fazer uma casa normal". Não nos deixemos, por isso, enganar pela aparência.