Novo hospital de Lisboa

Para quando a construção do mais que anunciado hospital oriental de Lisboa de modo a que sejam substituídos os velhos estabelecimentos de saúde que, não obstante as constantes e dispendiosas obras efectuadas, funcionam em condições muito deficientes para o pessoal que neles trabalham e para os doentes que a eles recorrem?

Há milhões para esses sorvedouros dos dinheiros públicos que são o Novo Banco e a TAP e não se avança numa obra que, recorrendo a muitos trabalhadores, dará mais dignidade aos profissionais da Saúde e aos cidadãos que dela precisam.

Manuel Alves, Lisboa

Saber comunicar e agir

A segunda onda de infecções pelo novo coronavírus, teria sempre de existir. Todavia, a estratégia comunicacional da Direcção-Geral da Saúde e do Governo para com a população tem sido ambígua e pouco esclarecedora chegando ao ponto de dar azo a comportamentos que põem em causa o nosso futuro colectivo. Continua a haver, no presente, lacunas inconcebíveis na transmissão de regras a cumprir e falta de capacidade de rastreios para evitar a propagação do vírus. Algo que que propícia o aumento de casos positivos, hospitais sobrelotados e centros de saúde quase em colapso. É que, neste contexto, e a bom da verdade, os nossos governantes esqueceram-se da existência de iliteracia em saúde que coabita na grande maioria das pessoas e isso foi um erro crasso. Mas, ainda assim, ao contrário do que certas vozes pretendem fazer crer, é preciso reconhecer os enormes esforços no âmbito do SNS e apelar ao engrandecimento do paradigma democrático e interventivo para mudar rapidamente a forma como agimos.

Manuel Vargas, Aljustrel

Mau perder

As eleições americanas são o espelho da incapacidade de determinadas pessoas em aceitarem a derrota, o que no caso dos EUA, com tudo o que esta eleição envolve, parece que para determinadas pessoas o cargo mais alto da nação será o último fôlego de vida. A sede do poder, a mentira, as ameaças e a eventual desordem que possa vir a ocorrer em virtude de o derrotado não aceitar a transição do cargo reflectem a imagem de alguém para quem tudo serve para contestar, ainda que a sua derrota seja clara, à luz do processo eleitoral. O discurso do ainda Presidente ao longo do seu mandato foi um discurso baseado na mentira e em atitudes ofensivas. Perante o desempenho de cargos de responsabilidade, em que é importante passar uma imagem e mensagem de credibilidade para com os cidadãos, a postura do Presidente candidato não é nada abonatória para o mesmo, fracturando a sociedade americana, numa altura em que o mais importante é a união dos americanos. Porém, a ganância pelo poder é o espelho da tirania e da falta de carácter de tal cidadão.

Américo Lourenço, Sines​