“Vivemos um ambiente de terror” – vários feridos e detidos em protestos em Angola

A polícia angolana utilizou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes que esta quarta-feira se concentraram nas imediações do cemitério de Santa Ana, em Luanda, numa acção que motivou várias detenções e que causou um número indeterminado de feridos, entre eles o activista Nito Alves.

O Novo Jornal refere ainda que uma pessoa foi baleada mortalmente na cabeça, mas esta informação não foi confirmada nem pela organização dos protestos, nem pelas autoridades angolanas.

Os protestos na capital angolana assinalam os 45 da independência de Angola, com os manifestantes a saírem às ruas para exigirem melhores condições de vida e a realização das primeiras eleições autárquicas no país, adiadas pelo Governo angolano devido à pandemia de covid-19.

As medidas sanitárias para impedir a propagação do coronavírus foram, precisamente, o argumento utilizado pelo Governo provincial de Luanda para proibir os protestos marcados para esta quarta-feira. No entanto, os manifestantes decidiram desafiar as autoridades e saíram às ruas.

“Esta não é a Angola que merecemos”, disse ao PÚBLICO Benedito (Dito) Dalí, um dos organizadores dos protestos, convocados pelo Movimento Revolucionário e pela Cidadania.

Dalí confirmou que a polícia angolana está a dispersar os manifestantes em Luanda e denunciou o uso de força “desproporcional” pelas autoridades.

“Vivemos um ambiente de terror, um verdadeiro estado policial, onde os direitos e liberdades dos cidadãos não são respeitadas”, denunciou Dalí.

Repressão policial

A intenção dos manifestantes, que se tentaram juntar no cemitério de Santa Ana, era marchar até ao Largo 1.º de Maio. No entanto, as forças antimotim intervieram e dispersaram-nos, com recurso a gás lacrimogéneo, que provocou vários desmaios entre os moradores naquela zona, inclusive de crianças, diz o Novo Jornal.

Na sequência dos confrontos com a polícia, Manuel Nito Alves, um dos organizadores da manifestação, foi transportado em estado grave para o Hospital do Prenda, em Luanda, onde está a receber tratamento.

O activista integra o grupo de jovens conhecidos por 15+2, do qual também faz parte o rapper luso-descendente Luaty Beirão, detidos e acusados pela Justiça angolana em 2015 pelo crime de rebelião, por discutirem o livro Ferramentas para destruir o ditador e evitar a nova ditadura – Filosofia Política da Libertação para Angola.

Nito Alves tem sido uma das vozes mais activas de contestação em Luanda. Em Junho, foi detido pela polícia portuguesa em Lisboa por protestos à entrada do Consulado-Geral de Angola, tendo sido libertado horas depois. Foi acusado de calúnia, difamação e incentivo à desordem.

Enquanto se verificavam os confrontos junto ao cemitério de Santa Ana e algum aparato policial em vários pontos da capital de Angola, o Presidente, João Lourenço, inaugurava o Hotel Intercontinental, no Miramar, um dos mais luxuosos do país, nacionalizado em Outubro.

Apesar das promessas do chefe de Estado para combater a corrupção e levar a cabo reformas no sistema político angolano, os jovens, que têm liderado os protestos, denunciam o elevado custo de vida e o desemprego no país.

Além disso, exigem que o Governo convoque as prometidas eleições autárquicas e faça reformas no sistema eleitoral do país.

“Vamos continuar a lutar e a pressionar até que o regime faça reformas profundas e claras”, garante Dito Dalí. “Continuaremos firmes a lutar. O povo é soberano e tem poder”.