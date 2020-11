Partido de Modi quebra ciclo de derrotas eleitorais com triunfo no estado indiano de Bihar

A coligação liderada pelo partido Bharatiya Janata (BJP), do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, foi declarada vencedora das eleições de terça-feira no importante estado de Bihar, naquele que foi o primeiro acto eleitoral no país desde o início da pandemia de covid-19.

Segundo a Comissão Eleitoral, a Aliança Democrática Nacional (NDA) conquistou 125 dos 243 lugares do parlamento do terceiro estado mais populoso (100 milhões de pessoas) e um dos mais pobres da Índia e, por isso, vai a governá-lo pelo quarto mandato consecutivo.

Por vários motivos, esta vitória é bastante significativa e importante para o BJP e para o primeiro-ministro Modi, que dominam a política nacional a toda a linha, desde 2014, empunhando a bandeira identitária do hinduísmo, mas que não têm conseguido replicar essa superioridade a nível estadual e local.

Em primeiro lugar porque contrariou as sondagens que davam a vitória à coligação liderada pelo Rashtriya Janata Dal (RJD), que mesmo tendo sido o partido mais representado no parlamento estadual (75 deputados), não conseguiu juntar apoios suficientes para chegar à maioria.

Em segundo lugar porque foi o primeiro grande teste eleitoral à resposta do partido nacionalista hindu e do Governo de Modi à crise epidemiológica e económica, que atingiu fortemente a Índia e, particularmente, a população de Bihar.

E em terceiro porque quebrou um ciclo negativo de derrotas eleitorais do BJP a nível local – seis nos últimos dois anos, incluindo um atropelo na capital, Deli –, que o fazem encarar com mais optimismo as três eleições estaduais agendadas para 2021.

“A democracia venceu, uma vez mais, em Bihar, com a bênção da população. Congratulo os seus trabalhadores e expresso a minha gratidão sincera ao povo de Bihar”, celebrou Narendra Modi nas redes sociais.

8,6 milhões de casos

A Índia é o segundo país do mundo, atrás dos Estados Unidos, com mais infectados pelo vírus SARS-CoV-2 – mais de 8,6 milhões casos registados, dos quais cerca de 500 mil são casos activos. É também o terceiro país do globo com mais mortos (perto de 128 mil) por covid-19, apenas suplantado por EUA e Brasil neste índice.

Segundo a Reuters, o encerramento de fábricas e de outros grandes empregadores nas principais cidades indianas, resultante do confinamento e da imposição de restrições de mobilidade à população, forçou cerca de 1,5 milhões de trabalhadores de Bihar a regressarem a casa, acompanhados pelas suas famílias.

Isto fez com que a taxa média de desemprego no estado desde Abril esteja na casa dos 22,6%, ao passo que no resto do país anda pelos 13%, de acordo com as estimativas do think tank Centre for Monitoring Indian Economy.

Ainda assim, o BJP acredita que o resultado alcançado pela NDA em Bihar mostra que o eleitorado avaliou positivamente os esforços dos governos estadual e nacional para revitalizar a economia no pós-confinamento.

“Este resultado não reflecte apenas a fé dos pobres, dos trabalhadores, dos agricultores e dos jovens na luta bem-sucedida do Governo de Modi contra o coronavírus, mas é também uma lição para aqueles que querem enganar o país”, reagiu o ministro do Interior, Amit Shah, no Twitter.