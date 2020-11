Ernest Moniz favorito a liderar a Secretaria da Energia nos EUA

O Presidente eleito dos EUA, Joe Biden, anunciou que a sua prioridade é o combate à pandemia de covid-19. Mas, antes de poder coordenar qualquer plano de acção, Biden tem de escolher os responsáveis directos por pastas tão diversas como a política externa, a habitação ou a energia.

Um dos favoritos para a Secretaria da Energia é Ernest Moniz, um físico nuclear que se destacou nas negociações para o acordo sobre o programa nuclear do Irão.

Nascido em Fall River, no Massachusetts, Moniz é filho de pais açorianos. Em 2015, foi condecorado pelo Presidente Cavaco Silva com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na ala progressista do Partido Democrata há a expectativa de que Biden nomeie Bernie Sanders e Elizabeth Warren para as secretarias do Trabalho e do Tesouro.

Tanto Sanders como Warren são vistos com muita desconfiança no Partido Republicano, e é quase garantido que não serão confirmados por um Senado de maioria republicana.

Isso pode mudar no dia 5 de Janeiro, se os candidatos do Partido Democrata nas eleições especiais para o Senado na Georgia, Jon Ossoff e Raphael Warnick, vencerem os adversários republicanos. Se isso acontecer, o Senado ficará dividido (50-50) e a futura vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, poderá desempatar qualquer votação.