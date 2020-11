Raio-x a três surtos: as boleias e o convívio espalharam a covid-19 nesta obra

Dia 14 e 15

Um quinto caso é detectado num trabalhador com funções de fiscalização da obra. Este funcionário esteve pouco tempo com cada trabalhador, mas, segundo as autoridades de saúde, contactou com um número elevado de pessoas durante o seu horário de trabalho. Os contactos de alto risco são isolados



No dia seguinte, outra infecção é detectada num pedreiro . Este trabalhador partilhou o espaço de refeições (ainda que por um curto período) e partilhou carro com um infectado.