Ser solteiro não é um drama: cinco maneiras de celebrar este dia

Criado nos anos 1990 por um grupo de universitários na China, o Dia dos Solteiros tem o intuito de celebrar a vida independente de cada indivíduo, por oposição ao Dia dos Namorados, festejado a 14 de Fevereiro. O dia 11 de Novembro não foi escolhido ao acaso, mas porque o número um simboliza a vida a solo.

Com o passar do tempo, este dia ganhou esta nova roupagem ao ser argumento para fazer compras e, no antigo Império de Meio este é um dia dedicado ao comércio, com promoções especiais e limitadas, num convite a que os solteiros gastem dinheiro em prendas para si próprios.

Este ano, com as restrições impostas pela pandemia, conhecer novas pessoas, conviver e celebrar as festividades são experiências que ficaram condicionadas. Contudo, ao contrário do Dia dos Namorados, que implica passar um dia com o parceiro, este é um óptimo dia para passar a solo.

O PÚBLICO elaborou uma lista com sugestões para que os solteiros possam celebrar o que resta deste dia de um modo diferente e adaptado ao contexto pandémico que se vive.

Actualizar a lista de podcasts

A cada dia surge um podcast novo e em diversas plataformas. O Fred e a Inês falam de coisas e dão uma perspectiva sem constrangimentos e barreiras que permite compreender temas que, no decorrer do dia, vão sendo descartados para o dia a seguir ou para “um dia em que se tenha mais tempo”. Dentro de casa, em isolamento ou não, estar só não implica que se esteja plenamente sozinho. O podcast oferece a particularidade de ter alguém a falar sobre um tema confortável (ou não), conhecido (ou não) com a pessoa que ouve. Dos mais noticiosos, aos de entretenimento, a plataforma digital Spotify oferece peças adaptadas ao estado emocional em que o ouvinte se encontra. Além disso, o PÚBLICO fornece uma lista de opções variadas dos podcasts do momento, como o Vitamina P, onde a jornalista Karla Pequenino responde a questões sobre saúde, exercício físico e bem-estar.

Ver um novo filme ou rever um antigo

Uma outra opção para celebrar este dia pode ser uma ida ao cinema. As opções são variadas e podem ir do mais famoso e recente filme de Christopher Nolan, Tenet, à estreia de Um Último Golpe, do realizador Mark Williams, ao premiado Listen de Ana Rocha e Sousa. Por oposição às estreias, os interessados podem também rever, ou ver pela primeira vez, um dos clássicos do cinema. Dentro da lista conta-se a trilogia de O Padrinho, o famoso Pulp Fiction de Tarantino, ou o multipremiado 12 Anos de Escravidão.

Começar um livro

Em Novembro há leituras que estão à espera de serem começadas. Desde Mia Couto, com a obra O Mapeador de Ausências, às Mulheres da Minha Alma de Isabel Allende. O PÚBLICO tem uma lista de livros para explorar. Além disso, os clássicos, à semelhança do cinema, estão também em cima da mesa como uma hipótese, ou, por que não começar aquele livro que há muito esté em cima da mesa-de-cabeceira à espera de ser lido?

Descobrir um hobby: uma aventura na cozinha

Aquelas experiências que ficam sempre para depois, podem ser aproveitadas neste dia. Entre o Arroz com Panados e a Massa com Atum, há sempre a possibilidade de se experimentarem pratos novos. Fazer uma receita vegetariana pode ser uma opção para quebrar a rotina dos dias. O PÚBLICO tem múltiplas sugestões e a nutricionista Márcia Gonçalves faz uma proposta saudável a cada 15 dias, sempre vegetariana. Das mais requintadas e incomuns, às mais simples e saudáveis. Como, por exemplo, uma receita de hambúrgueres vegetarianos.

Passar um serão com um amigo

Por fim, há sempre a opção de se organizar um jantar caseiro com um amigo ou amiga de longa data, daqueles que há muito tempo não se vê, mas com quem a conversa flui facilmente. Em novo período de medidas de impostas pelo estado de emergência, o ideal é fazê-lo à distância. No smartphone, no tablet ou mesmo no portátil é relativamente fácil pôr a conversa em dia enquanto se prepara uma receita diferente e antes de começar uma sessão de cinema caseira. Encomendar comida é outra forma de dar um presente a si mesmo e ajudar o comércio local.

Texto editado por Bárbara Wong