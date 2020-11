Rota de petiscos em restaurantes de Viseu, Guarda e Coimbra: “um sinal de resistência”

Cerca de 70 restaurantes de concelhos dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, que integram a Região Demarcada do Dão, vão, a partir de domingo, ter um menu que harmoniza um petisco com um copo de vinho.

A Rota Dão e Petiscos, que durará um mês (de 15 de Novembro a 15 de Dezembro), tem como objectivo “estimular o consumidor a frequentar responsavelmente a restauração”, disse à Lusa o director executivo da Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Dão, Pedro Mendonça.

Segundo o responsável, cada restaurante desenvolveu um petisco e juntou-lhe um copo de vinho do Dão e, caso os consumidores partilhem a sua experiência nas redes sociais, ficam habilitados a prémios (fim-de-semana para dois na Pousada de Viseu, refeição no Mesa de Lemos e vinhos).

Esta rota foi uma forma encontrada pela CVR Dão, em parceria com a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), o Turismo Centro de Portugal e a Viseu Marca, para estimular o aumento das vendas e fidelizar clientes, numa época de crise para o sector, devido à covid-19.

Mais de metade dos restaurantes que integram a Rota Dão e Petiscos pertencem ao concelho de Viseu.

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, esclareceu que não se trata de uma festa, mas sim de “um sinal de resiliência”, num momento “muito complexo e difícil”, que ninguém sabe quanto tempo vai durar.

“Não estamos a promover uma festa. Não haja aqui um equívoco”, frisou, explicando que esta é uma forma de ajudar os restaurantes que “querem continuar abertos e manter os seus postos de trabalho”.

Na sua opinião, “a vida é feita de equilíbrios” e, apesar de terem de se “cumprir à risca as orientações do Governo e da Direcção-geral da Saúde”, há que tentar ajudar as empresas para que não fechem portas.

“Estamos a dar um sinal de resistência e de responsabilidade, que é dizer à sociedade que, independentemente das situações muito difíceis que estamos a viver, não nos conformamos e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para salvar empregos e a economia”, acrescentou.

O passatempo

Para habilitar-se aos prémios, o comensal deve partilhar a experiência da rota na sua página de Facebook ou Instagram com a hashtag #daowines e nome do restaurante. O sorteio decorre no último dia da rota. O primeiro lugar terá direito a um fim-de-semana para dois (meia pensão) na Pousada de Viseu e três garrafas de vinho Dão; o 2º, um almoço ou jantar para dois no Mesa de Lemos em Viseu e três garrafas de vinho do Dão; o 3º, seis garrafas de vinho do Dão. Informações no site da CVR Dão ou do Turismo Centro de Portugal.