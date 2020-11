Cabo Verde Connect estreia-se com voo Lisboa-Praia

A Cabo Verde Connect vai realizar o seu primeiro voo a 2 de Dezembro na rota Lisboa – Praia (ilha de Santiago), numa ligação que será semanal e que vai aumentar a conectividade aérea do arquipélago ao mundo, anunciou a empresa.

“O primeiro voo da Cabo Verde Connect Services terá início em 2 de Dezembro 2020 com a rota Lisboa-Praia-Lisboa, em aparelhos A320/A321ER, com periodicidade semanal e com horários que permitirão aos passageiros fazer o seu voo de conexão a outras ilhas do arquipélago”, refere a empresa em comunicado.

A Cabo Verde Connect, que fornece diversos serviços especializados no sector da aviação, avançou ainda que irá disponibilizar ao mercado cabo-verdiano um conjunto de operações aéreas, que permitirão ao arquipélago aumentar a sua conectividade com os mercados europeus e americanos.

“Com uma visão estratégica e segmentada, a operação irá centrar-se, numa primeira fase, nas principais cidades europeias, como Lisboa e Paris, e norte-americanas, nomeadamente Boston, onde residem as maiores comunidades cabo-verdianas”, indicou.

A empresa salientou que, para a realização desta operação aérea, assinou um contrato com a SATA Azores Airlines, que disponibilizará os aparelhos para a execução do plano de voos para as ilhas de Santiago, São Vicente e Sal.

As agências de viagens e operadores turísticos terão acesso às tarifas a partir de 182 euros (num único sentido), prosseguiu a Cabo Verde Connect, projecto que está ligado ao grupo açoriano Newtour, um dos maiores no sector do turismo a operar em Portugal, contando com mais de 30 anos de experiência no mercado cabo-verdiano.

“O nosso objectivo enquanto Cabo Verde Connect Services é ser uma opção fiável, estratégica e de qualidade na conectividade aérea do arquipélago cabo-verdiano ao mundo”, disse o director-geral da empresa, Mário Almeida, citado no comunicado.

Em entrevista à agência Lusa em Outubro de 2018, o então director-geral da Cabo Verde Connect, afirmou que a empresa esperava também entrar no mercado das ligações domésticas entre as ilhas de Cabo Verde, fazendo os preços descerem 5 a 6%.

As ligações aéreas entre ilhas eram asseguradas apenas pela companhia Transporte Aéreos de Cabo Verde (TACV), mas o Governo cabo-verdiano tem insistido que o mercado está aberto a novas operadoras.