Gonçalo Ribeiro Telles. A vida em imagens

O arquitecto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, figura pioneira na arquitectura paisagista em Portugal, morreu hoje, em Lisboa, aos 98 anos. O arquitecto, cuja carreira também se destacou na cidadania, ecologia e na política, faleceu na tarde de hoje, em casa, rodeado pela família.

Nascido a 25 de Maio de 1922, em Lisboa, Gonçalo Ribeiro Telles é autor de projectos relevantes em Lisboa, como os Corredores Verdes e os jardins da Fundação Calouste Gulbenkian. .“Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender”, lê-se no número um do Artigo 66.º da Constituição que ele, com Fernando Dos Santos Pessoa, e outros amigos, ajudou a escrever, num café da Avenida da Liberdade, décadas antes de o mundo se aperceber, globalmente, da urgência de arrepiar caminho.

