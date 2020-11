Supermercados Pingo Doce abrem às 6h30 nos próximos dois fins-de-semana

A maioria dos supermercados Pingo Doce, do grupo Jerónimo Martins, vai alargar o horário de funcionamento nos próximos dois fins-de-semana, com abertura às 6h30 e encerramento às 22h.

A decisão surge devido às “limitações à circulação impostas pelo estado de emergência nos próximos sábado e domingo, e tendo em conta também a possibilidade de haver restrições adicionais à circulação entre concelhos”, esclarece a cadeia de supermercados numa nota enviada ao PÚBLICO. O objectivo é “contribuir para evitar a concentração de pessoas nas lojas no período da manhã”.

O grupo Sonae (a que pertence o PÚBLICO), que detém os supermercados Continente, indica que está, “tal como aconteceu na primeira vaga da pandemia”, a “analisar a situação e a ajustar os horários das lojas Continente a cada concelho, de forma a maximizar a segurança e o conforto” dos clientes. “Neste momento já antecipámos o horário de abertura de algumas lojas para as 8h e estamos também a estender os horários de encerramento”, acrescentam.

As deslocações a mercearias e supermercados são uma das excepções na proibição de circulação na via pública nas tardes e noites dos próximos dois fins-de-semana, nos 121 concelhos com maior risco de contágio pelo novo coronavírus. O recolher obrigatório vigora entre as 23h e as 5h nos dias úteis e nos próximos dois fins-de-semana entre as 13h e as 5h.