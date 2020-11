ADSE tem 1600 teleconsultas em pagamento

A ADSE recebeu, nos últimos seis meses, 2242 pedidos de pagamento de teleconsultas, mas apenas 1600 estão a ser pagas por terem sido confirmadas pelos beneficiários. O número foi avançado pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, durante uma audição no Parlamento a propósito do Orçamento do Estado (OE) para 2021.

“O modelo exige que as teleconsultas sejam confirmadas pelos utentes. As que têm essa confirmação estão a ser pagas”, garantiu a ministra em resposta a uma pergunta colocada pela deputada do CDS, Cecília Meireles, reconhecendo que o modelo é complexo e pode ser melhorado.

A comparticipação de teleconsultas por parte da ADSE arrancou a 9 de Abril, já em plena pandemia da covid-19, mas o subsistema de saúde da função pública só comparticipa duas consultas à distância por mês a cada beneficiário, e apenas no regime convencionado. E obriga a que a consulta seja confirmada pelo beneficiário.

Alexandra Leitão adiantou que, entre 9 de Abril e 11 de Outubro, foram submetidas a facturação online pelos prestadores privados 2242 teleconsultas, das quais apenas 1600 foram depois confirmadas pelos utentes.

Ao todo, 1783 beneficiários utilizaram a modalidade de consultas à distância e a especialidade com maior procura foi a oncologia, com 359 consultas (27% do total), todas realizadas pela Fundação Champalimaud.

Cecília Meireles colocou a questão depois de a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) ter alertado, em meados de Outubro, que a generalidade dos hospitais privados não está a realizar teleconsultas aos beneficiários da ADSE devido a regras “impraticáveis”. Segundo Óscar Gaspar, presidente da APHP, “as regras definidas unilateralmente pela ADSE são impraticáveis” uma vez que os hospitais não têm como saber qual o número de teleconsultas já realizadas, tendo de suportar os custos no caso de o beneficiário ter ultrapassado as duas por mês.

Alexandra Leitão adiantou ainda que as facturas pendentes na ADSE para pagamento reduziram-se de 550 mil para 200 mil, desde Abril. As medidas na área da digitalização, a par da contratação de mais trabalhadores e do recurso ao e-factura, “permitiu uma redução de 550 mil facturas pendentes, no final de Abril, para 200 mil à data de hoje”, afirmou a ministra nesta quarta-feira, 11 de Novembro.

“Acreditamos que esta evolução nos vai permitir chegar ao final do ano com um prazo de pagamento de 60 dias, menos 25 dias do que o actual”, acrescentou.

Na primeira ronda de perguntas, o tema da ADSE foi também abordado pelo deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, que questionou a ministra sobre a abertura do sistema a trabalhadores do privado.

“Está na altura, sim, de alargar a base de beneficiários”, respondeu a ministra. “Mas esta é uma responsabilidade do Estado enquanto empregador. O regime em que as pessoas trabalham deve ser irrelevante, mas a natureza da entidade não é irrelevante e deve ser um exclusivo de entidades públicas”, reforçou Alexandra Leitão, sem se comprometer com prazos para a abertura da ADSE a trabalhadores com contrato individual de entidades públicas.

Estágios para combater desemprego jovem

Alexandra Leitão foi questionada sobre a intenção de lançar 500 estágios na Administração Pública no próximo ano, com bolsas mensais de 998,5 euros, e sobre o risco de estes jovens virem a suprir necessidades permanentes dos serviços numa situação precária.

O objectivo, garantiu, é “o combate ao desemprego jovem”, recusando as críticas de Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, que considerou a medida “uma forma de emprego barata” para a Administração Pública. “Não é emprego barato porque, ao contrário de outros programas, não se ganha o salário mínimo, mas o salário normal de entrada de técnicos superior”, contrapôs a ministra.

Mais à frente no debate, Joana Mortágua lembrou que os técnicos superiores entram para a segunda posição remuneratória com um salário de 1200 euros.

Durante a audição, os membros do Governo foram ainda questionados pelo Bloco e pelo PCP sobre a situação dos assistentes operacionais que têm visto o seu salário subir à custa do aumento do salário mínimo nacional, mas a quem têm sido retirados os pontos, ficando impedidos de progredir.

“Não é aceitável que trabalhadores com 20 ou 30 anos de trabalho continuem na base da carreira”, criticou a deputada comunista Diana Ferreira.

“Acompanho-a na necessidade da revisão da tabela remuneratória única. Nos últimos anos houve aumentos significativos na base da carreira que tiveram a ver com a necessidade de acudir mais depressa aos que têm remunerações mais baixas. Obviamente que isso leva a uma compressão da tabela. É um trabalho que queremos fazer com as associações sindicais”, prometeu a ministra da Administração Pública.