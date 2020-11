Iuri Leitão é vice-campeão europeu de eliminação

O português Iuri Leitão sagrou-se esta quarta-feira vice-campeão europeu de eliminação, no primeiro dia dos campeonatos da Europa de ciclismo de pista, que decorrem em Plovdiv, na Bulgária.

#EuroTrack20

Elimination Men

1 Walls (Gbr)

2 Leitao (Por)

3 Rostostev (Rus) — UEC_cycling (@UEC_cycling) November 11, 2020

O ciclista de 22 anos, que em Outubro já tinha conquistado a medalha de prata nesta especialidade dos Europeus de sub-23, estreia-se nas medalhas entre a elite, ao ficar atrás apenas do britânico Matthew Walls, batendo o russo Sergei Rostovtsev, terceiro.

Na prova de eliminação, os ciclistas mais lentos são eliminados à medida que, a cada duas voltas, cruzam a meta no último lugar. Leitão entrou na luta pelas medalhas, chegando ao “sprint” final, com Walls, já sem forças para conquistar o ouro.

O ciclista de Viana do Castelo foi o principal destaque luso no primeiro dia de corridas, com Maria Martins a ser 10.ª classificada no scratch, disciplina em que tinha sido medalha de bronze nos Europeus de 2019 e nos Mundiais de 2020. Esta prova foi ganha pela italiana Martina Fidanza, nova campeã da Europa, seguida da bielorrussa Hanna Tserakh, segunda, e da ucraniana Tetyana Klimchenko.

Esta quinta-feira, Iuri Leitão disputa o scratch em busca de nova medalha, enquanto “Tata” Martins vai à luta na eliminação, prosseguindo ambos em prova na sexta-feira, no omnium. Ivo Oliveira e Iuri Leitão disputam a perseguição individual também na sexta-feira, com Maria Martins e Rui Oliveira nos pontos, antes de os irmãos Oliveira encerrarem a participação lusa no domingo, em madison.