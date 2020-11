França sofre derrota histórica com a Finlândia

Em matéria de testes antes das decisões, Portugal e França tiveram noites bem diferentes. Enquanto a selecção portuguesa afinava a pontaria frente a Andorra (7-0) na Luz, o campeão mundial em título sofreu uma derrota histórica por 0-2 no Stade de France. Depois de oito triunfos em oito jogos, este foi a primeira derrota dos “bleus” frente aos finlandeses, que são apenas a 55.ª selecção no ranking FIFA, e, mesmo com uma versão muito alternativa em relação à que deverá defrontar Portugal no próximo sábado, foi uma exibição francamente desinspirada da selecção orientada por Didier Deschamps.

Ainda assim, esta selecção de “suplentes” da França tinha de início jogadores como Pogba, Giroud, Sissoko ou Lenglet, mais o estreante Marcus Thuram, filho de Lilliam Thuram, mas tudo o que Deschamps colocou no “onze” e foi metendo no jogo (ainda entraram Martial, Griezmann ou Kanté) foi pólvora seca frente a uma Finlândia que também estava a estrear alguns jogadores – o seu jogador mais conhecido, Temmo Pukki, avançado do Norwich com experiência de Premier League, só entrou a dez minutos do fim.

A história começou a escrever-se no Stade de France aos 28’. Na sua estreia pela selecção principal, Marcus Fross, avançado de 21 anos do Brentford fez o 0-1, aproveitando da melhor forma uma perda de bola de Pogba no meio-campo para fazer o 0-1, um golo também ele histórico – a França já não sofria um golo finlandês desde 1992.

Três minutos depois, Onni Valakari, também ele um estreante, fez o 0-2, num tremendo remate de fora da área com o pé esquerdo. Uma estreia em grande para o jovem médio que actua no Pafos, do campeonato cipriota, e que acrescentou mais umas linhas a este resultado histórico – nunca a Finlândia tinha marcado mais do que um golo à selecção francesa.

Também a Croácia, outro dos adversários de Portugal na Liga das Nações, teve um teste com pouco sucesso, empatando (3-3) com a Turquia. Já sem poderem ganhar o grupo, os vice-campeões do mundo defrontam neste sábado a Suécia (que perdeu 2-0 com a Dinamarca) num jogo que lhes pode garantir a manutenção no Grupo 3 da Liga das Nações A. Depois, na terça-feira seguinte, recebem a selecção portuguesa em Split.

No Red Bull Arena, em Leipzig, Joachim Low voltou a apostar em Luca Waldschmidt para o “onze” da Alemanha e o avançado do Benfica retribuiu a confiança, marcando o golo do triunfo por 1-0 da “mannschaft” sobre a República Checa. O único golo do jogo aconteceu aos 13’, com Waldschmidt a encaminhar para a baliza um cruzamento de Max – foi o segundo golo do avançado benfiquista na sua quinta internacionalização.

Da jornada de encontros particulares, era em Amesterdão que se jogava o encontro de maior cartaz, um Países Baixos-Espanha, que redundou num empate (1-1). Entrou melhor a equipa de Luiz Enrique, com Sérgio Canales a fazer o 0-1 aos 19’, com uma assistência de Álvaro Morata. A formação orientada por Frank de Boer empatou já durante a segunda parte, aos 47’ por Donny van de Beek.