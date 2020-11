Um casal de imigrantes está por trás do sucesso da vacina da covid-19 de que mais se fala

Foi em Janeiro, depois de ler um artigo científico na revista médica The Lancet sobre o novo coronavírus que estava a espalhar-se rapidamente numa região da China, que o imunologista Özlem Türeci percebeu que a tecnologia desenvolvida pela sua empresa, em Mainz, na Alemanha, podia ter um papel fundamental. Foi assim que nasceu o projecto da vacina da BioNtech, uma empresa fundada por um casal de cientistas imigrantes turcos na Alemanha que esta semana correu mundo, ao anunciar que a sua vacina para a covid-19 pode ter um sucesso de 90%.

Ugur Sahin é o director e Özlem Türeci é a directora clínica da empresa da BioNtech, que se associou à Pfizer para produzir uma vacina baseada numa nova tecnologia – a do ARN mensageiro (ARNm), uma molécula que transporta instruções para que as células produzam proteínas a partir das informações codificadas no material genético que está no núcleo. Ao contrário das vacinas tradicionais, que introduzem proteínas do vírus ou vírus inactivados para desencadear uma resposta do sistema imunitário, as vacinas baseadas na tecnologia de ARNm pretendem enviar informação genética para que as células produzem moléculas que lutam contra a doença – a infecção pelo coronavírus.

Esta abordagem tem sido usada no tratamento do cancro. Özlem Türeci, de 53 anos, e Ugur Sahin, de 55, que se conheceram na faculdade, já antes fundaram uma empresa de biotecnologia, a Ganymed Pharmaceuticals, que trabalhava em respostas do sistema imunitário contra o cancro do esófago, e que desenvolveu anticorpos monoclonais para tratar este cancro. Este tratamento era tão promissor que venderam a empresa, em 2016, a uma farmacêutica japonesa, a Astellas Pharma, por 422 milhões de euros. Na verdade, hoje os media alemães situam o casal na lista das maiores fortunas do país.

As origens de Sahin e Türeci foram, no entanto, modestas. Ugur Sahin nasceu em Iskenderun, uma cidade historicamente conhecida como Alexandreta, no Sudeste da Turquia, na costa do Mediterrâneo. A sua família emigrou para Colónia, na Alemanha, quando ele tinha quatro anos. Os pais trabalharam numa fábrica da Ford, e ele sonhava em ser médico. Formou-se na universidade daquela cidade alemã, com um doutoramento em imunoterapia de células tumorais, diz o jornal New York Times.

Conheceu Özlem Türeci na universidade, em muito jovem. Ela era filha de um médico turco, de Istambul, que também tinha imigrado para a Alemanha. Türeci trabalhou no laboratório de Rolf Zinkernagel, que ganhou o Nobel da Medicina de 1996, pela descoberta de como o sistema imunitário reconhece as células infectadas por vírus.

Sahin e Türeci formam um casal e uma equipa: no dia do casamento, trabalharam no laboratório de manhã, casaram-se, e foram trabalhar outra vez para o laboratório. Hoje, além de milionários, empresários e cientistas, são também professores universitários.