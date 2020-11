Recomendações da Ordem dos Médicos violam princípios fundamentais da Constituição, dizem especialistas de Direito Penal

As recomendações divulgadas na segunda-feira pelo Conselho Nacional de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos (CNEDM) para cenários de “medicina de catástrofe” violam “princípios fundamentais de cariz constitucional e penal”, de acordo com membros do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais. Entre os pontos do parecer criticados está o da aplicação isolada do “critério atendível da eficácia do tratamento ou da capacidade de sobrevivência”.

Na nota enviada ao PÚBLICO, assinada por docentes de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e também por Rui Pereira, ex-ministro da Administração Interna, são enumerados este e outros pontos do parecer do CNEDM que, consideram, “devem ser reformuladas, sob pena de poderem induzir os médicos à prática de ilícitos criminais – o que decerto não desejam”.

O CNEDM entende que, num cenário extremo, os cuidados em unidades de cuidados intensivos devem ser reservados aos doentes com “maior probabilidade de sobrevivência após o tratamento”, uma acção que se enquadra, no entender do documento deste conselho de ética, na noção de que salvar mais pacientes com mais anos de vida é “consistente” tanto com o bem comum, numa perspectiva de utilidade, como com a visão “que prevalece nos médicos portugueses” do “valor único de cada vida humana”.

Os docentes da FDUL observam que “a preservação de um maior número de vidas só pode resultar de se preferir, caso a caso, a vida em relação à qual haja superiores possibilidades de salvamento”, dois critérios que, enquanto orientações abstractas, “têm sido rejeitados pelo pensamento jurídico nacional e dos países mais próximos da nossa tradição” por serem um “atentado contra a essencial e igual dignidade da pessoa humana”.

O critério da capacidade de sobrevivência tem de ser, por isso, conjugado com outro: a “necessidade do próprio tratamento para garantir a sobrevivência”. Significa isto que, se um doente mais velho ou com patologia associada depender do tratamento para sobreviver e outro paciente mais jovem e sem patologia puder recuperar mais depressa com ventilador, a preferência “deve ser dada ao primeiro doente”.

“Nenhum comportamento médico penalmente típico (...) estará justificado, seja por direito de necessidade ou conflito de deveres, a não ser que o doente ao qual a ‘máquina’ está ligada já não tenha possibilidades efectivas de recuperação”, escrevem os docentes.

Os especialistas criticam também a rejeição do critério de ordem de entrada nos serviços hospitalares que, conjugado com a “limitação ou suspensão” do uso de ventilação e de “atitudes curativas”, referidas em outros pontos do parecer do CNEDM, “parece admitir” o tratamento de doentes já ligados a ventiladores para tratar pacientes que chegam mais tarde.

Este cenário, realçam os subscritores do comentário, é diferente “de o médico se encontrar perante dois pacientes que precisam de ser ligados à única ‘máquina’ disponível”, onde há um conflito entre o dever de tratar ambos os pacientes.

“Se esta orientação abranger a possibilidade de interromper o tratamento de pacientes com possibilidades efectivas de sobrevivência, mesmo que menores do que as hipóteses de sobrevivência do paciente acabado de chegar, a orientação é igualmente inadmissível à luz da Constituição e do Código Penal, por atribuir maior relevância ao dever de salvar do que ao dever de não matar”, justificam.