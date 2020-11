Pai e madrasta de Valentina terão estudado local em que esconderam o corpo

Esperaram pela noite, aguardando que os filhos da madrasta adormecessem, vestiram Valentina já morta e transportaram finalmente o corpo. Passariam poucos minutos das 22h. O local onde a deixariam, escondida, estava estudado, segundo o Ministério Público. Valentina, de nove anos, já não respiraria quando pelas 17h, antes de irem à farmácia comprar leite para outra menina filha de ambos, o pai e a madrasta foram verificar a zona florestal, em Peniche, onde Valentina viria a ser encontrada no dia 10 de Maio. Estava escondida, coberta com arbustos e com um pequeno pinheiro.

